«Нафтогаз» отреагировал на рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

Украинский «Нафтогаз» не подтвердил сообщения, согласно которым Европейская комиссия рекомендовала Киеву с 2020 года напрямую закупать природный газ в России.

По версии «Нафтогаза», Еврокомиссия рекомендовала Газпрому «заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам и с новым украинским оператором ГТС, потому что это соответствует коммерческим интересам всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы», сообщается в Facebook компании.

Ранее во вторник источник близкий к трехсторонним переговорам по газу в ЕС сообщил, что Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года «вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа».

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми».

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