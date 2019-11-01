Победители конкурса «Моя страна – моя Россия» стали участниками Всероссийской проектной школы

Победители конкурса «Моя страна – моя Россия» рассказали о своих идеях опытным наставникам на Всероссийской проектной школе, которая проходит в мастерской управления «Сенеж».

Так, учитель физкультуры Александр Георгиевский из подмосковной Черноголовки представил свой проект, который дает возможность школьникам бесплатно заниматься с профессиональными тренерами, передает «360».

На портале подростки могут выбрать понравившееся им направление, например биатлон, баскетбол, гимнастика.

«Я понимаю, насколько важно отдавать детей в спортивные секции, и насколько важно в ребенке пробудить его потенциал физический, потому что это один из важных моментов в жизни», – сказал Георгиевский.

Еще один победитель конкурса Руслан Шекуров призывает россиян сдавать кровь. Для этого он разработал удобную платформу, где каждый донор сможет найти единомышленников.

Юноша еще в прошлом году показал проект российскому лидеру Владимиру Путину, тогда же получил грант от президентского фонда. Теперь эксперты Всероссийской школы на Сенеже могут помочь ему реализовать проект.

«Можно зарегистрироваться, у нас отзывы самых наших таких топовых доноров, многие из них почетные. Есть объяснения, как это работает: человек сдает кровь, фотографирует справку о том, что он сдал кровь, мы ее проверяем, и у человека появляется больше уровень и появляется доступ к каким-то бонусным программам, которые мы также пытаемся вовлечь как можно больше», – объяснил Шекуров.

Так, юноша предлагает внедрить вознаграждение за сдачу крови. Например, билет в кино или скидку за такси.

«Важно доноров хвалить, и мы, соответственно, поддерживаем доноров, формируем комьюнити – донорская ячейка не только онлайн, и получается третья мотивация – это причастие, что есть кто-то еще», – отметил автор проекта.

Всего в мастерской управления «Сенеж» участвуют около 100 победителей конкурса за этот и предыдущие годы. Организаторы конкурса выделяют гранты и премии победителям, отправляют на стажировку и дают льготы для поступления в вуз.