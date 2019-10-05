ЦИК Украины назвал условия проведения выборов в Донбассе

Новый глава ЦИК Украины Олег Диденко рассказал, какие условия необходимо выполнить для проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

По его словам, требуется создать «соответствующие условия». В частности, нужно решить проблемы, «связанные с безопасностью».

«И главное – этот вопрос должен быть законодательно урегулирован», – приводит его слова РИА «Новости».

Диденко считает, что сейчас вопрос выборов в Донбассе «не является вопросом к ЦИК», а «больше к законодателям».

При этом новый глава ЦИК Украины выразил уверенность, что когда-нибудь выборы удастся провести «на всей территории» страны.

Украинский парламент назначил новый состав ЦИК Украины в пятницу.

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Напомним, украинские СМИ сообщили, что офис президента Украины Владимира Зеленского рассматривает два сценария проведения выборов в Донбассе: летом или осенью 2020 года. Выборы стали возможными после подписания Киевом «формулы Штайнмайера».

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