Эксперт: Украинскую ГТС невозможно заполнить водородом вместо российского газа

«Заполнение газотранспортной системы Украины водородом – это изысканный бред», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Гривач, комментируя угрозу Нафтогаза заполнить трубопровод водородом в случае, если Россия не продлит договор о транспортировке газа через Украину.

«Где Витренко собирается взять столько водорода и откуда и куда он будет его транспортировать? Это звучит как попытка поймать хайп на модной сейчас теме», – сказал заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Технология транспортировки водорода по газопроводным трубам невозможна сейчас, она не используется масштабно и не будет использоваться в ближайшем будущем. ГТС Украины создавалась, чтобы транспортировать советский газ на западноевропейские рынки. Нужно вложить миллиарды долларов, чтобы подготовить ее для транспортировки водорода. Поэтому это абсолютное непонимание индустрии, но у Витренко много таких эпатажных заявлений. Не стоит на это обращать много внимания», – подчеркнул эксперт.

«Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать сохранять для дальнейшего использования энергию, которая генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца, или энергию, которая генерируется на АЭС», – пояснил Витренко.

Напомним, что водород можно получать из обычной воды с помощью электроэнергии, и это относительно дешевый по затратам процесс. В свою очередь, заполненные водородом трубы можно использовать как гигантское хранилище электроэнергии. Такие проекты разрабатываются в например, в Германии, поскольку там реально стоит проблема хранения избытка электричества.

Ранее исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко сообщил, что в случае провала переговоров «Нафтогаза» с Газпромом о продлении контракта по транзиту газа через территорию Украины газотранспортная система страны может быть заполнена водородом.

«Если компаниям не удастся договориться, наступит серьезный транзитный кризис с поставками газа в Европу и на Украину. Наличие запасов в хранилищах может «растянуть удовольствие», но не полностью отменить ситуацию, – резюмировал Гривач.