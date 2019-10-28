Стало известно, что США сделали с трупом главаря ИГ

Тело главаря террористической организации «Исламское государство*» Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, сообщают СМИ со ссылкой на официальных лиц США.

Останки захоронены по обычаям ислама, передает Al Jazeera со ссылкой на Reuters и Agence France-Presse.