Сенцов назвал россиян и украинцев братьями

Освобожденный в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом украинский режиссер Олег Сенцов признал, что русские и украинцы – родственные народы.

«Мы, русские и украинцы – родственные народы, мы, по сути, братья с небольшими различиями», – заявил Сенцов в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

При этом он отметил разницу мировоззрений и связанный с этим конфликт между двумя народами. В частности, Сенцов считает, что украинцы хотят жить в стране с европейскими ценностями, а россияне – «хотят жить в Советском Союзе».

В то же время режиссер заявил, что во время заключения в России не испытывал агрессии из-за своего происхождения, но «чувствовал определенную антипатию».

В сентябре Сенцов признал, что в Крыму всегда были пророссийские настроения. Он считает, что часть вины в этом лежит на Украине, которая проводила в Крыму не совсем правильную политику.

Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян. После возвращения он отметился скандальным заявлением о том, что вернется в Крым «только на танках».