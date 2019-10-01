Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

Украинский режиссер Олег Сенцов во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном подарил ему свою тюремную кружку.

«Подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: «Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных», – написал Сенцов в Facebook.

Он также уточнил, что не стал отвечать на вопрос Макрона о тюрьме, так как «теперь есть вещи и поважнее».

Ранее о встрече с Сенцовым рассказал Эммануэль Макрон.