Макрон встретился с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о встрече в Страсбурге с Олегом Сенцовым, освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Россией и Украиной.

«Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен», – сказал Макрон на заседании ПАСЕ в Страсбурге, передает РИА «Новости».

Он также назвал освобождение Сенцова «результатом продвижения, которым стал обмен племенными несколько недель назад между Украиной и Россией, и в ходе которого также были освобождены 24 украинских моряка».

«Другие еще ожидают (освобождения)», – уточнил Макрон, указав на необходимость дальнейшего диалога.

Напомним, Сенцов вошел в число 35 украинцев, которых обменяли на 35 россиян 7 сентября. После возвращения на Украину он уже успел отметиться скандальным заявлением, что вернется в Крым «только на танках», однако позже признал желание крымчан жить в России.

Также он заявил, что не определился с тем, будет ли участвовать в политической жизни Украины.