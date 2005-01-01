Шнуров в стихах высмеял Волочкову

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором высмеял бывшую приму Большого театра 43-летнюю Анастасию Волочкову и ее шпагат.

В своем аккаунте Instagram Шнуров написал, что в погоне за лайками и подписками надо делать шпагат, если больше ничего не умеешь.

«Кто талантом небогат... Ну, а чё такова? Делайте везде шпагат, как Н. Волочкова», – выложил новое стихотворение музыкант в социальной сети.

Ранее Шнуров посвятил стихотворение Насте Рыбке (Анастасии Вашукевич), которую обвиняют в вовлечении в занятие проституцией.