Токио согласился на переговоры с Сеулом и Пхеньяном по названию Японского моря

Правительство Японии приняло решение провести консультации с представителями Южной Кореи и КНДР по поводу названия Японского моря, сообщила Sankei Shimbun.

По сведениям издания, переговоры запланированы на весну 2019 года, передает ТАСС.

По мнению Сеула и Пхеньяна, нынешний термин Токио навязал мировому сообществу в рамках своей агрессивной колониальной политики в начале ХХ века. В связи с этим Южная Корея требует переименовать Японское море в «Восточное» или использовать на картах оба названия.

О разногласиях по вопросу названия Японского моря сообщили японские СМИ.