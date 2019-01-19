У Токио и Сеула возникли разногласия по вопросу названия Японского моря

Международная гидрографическая организация обратилась к правительству Японии с настоятельной просьбой провести переговоры с Южной Кореей по поводу названия Японского моря, сообщает издание The Japan News.

По мнению Сеула и Пхеньяна, нынешний термин Токио навязал мировому сообществу в рамках своей агрессивной колониальной политики в начале ХХ века. В связи с этим Южная Корея требует переименовать Японское море в «Восточное» или использовать на картах оба названия, передает ТАСС.

Япония в свою очередь утверждает, что название «Японское море» было принято еще в ХIХ веке по инициативе европейских картографов. Этот термин также неизменно употребляется в справочниках базирующейся в Монако Международной гидрографической организации, начиная с их первого издания в 1929 году.

В 2012 году эта структура сохранила название «Японское море», несмотря на протесты Сеула, однако теперь организация настаивает, чтобы участники спора пришли к компромиссу.

Напомним, в сентябре 2017 года организаторы Олимпиады в южнокорейском Пхенчане «забыли» нарисовать Японию на карте.