Союз России и Китая назвали «американским кошмаром»

Наибольшей угрозой для США становится укрепление сотрудничества России с Китаем, это может стать «американским кошмаром», пишет National Interest со ссылкой на специалистов Центра национальных интересов.

По мнению экспертов, Вашингтон допускает грубейшую ошибку, так как недооценивает все более тесное взаимодействие Москвы и Пекина. Пока речи об официальном альянсе между двумя странами не идет, считают эксперты, так как Пекин опасается ослабления экономического сотрудничества с Вашингтоном из-за союза с Москвой. Китай настроен на углубление экономического сотрудничества с Россией, но не будет принимать меры для защиты Москвы от давления Запада, передает РИА «Новости» текст статьи National Interest.

Также приводятся слова посла Китая в США Цуй Тянькая. Он отметил, что на фотографии с улыбающимися и пожимающими руки Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не хватает улыбающегося лица Дональда Трампа. Тянькай отметил, что Китаю выгоднее работать с Россией и другими странами для создания многополярного мира, чем вместе с Москвой находиться в биполярном конфликте с Вашингтоном.

Долгое время американские аналитики, считает издание, со скептицизмом рассматривали возможность глубокого сотрудничества России и Китая, но США неосознанно предпринимали шаги для сближения этих стран. Сейчас для Вашингтона ответить на такое сближение является «сложнейшим вопросом».

Ранее экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер, ныне возглавляющий Чикагский совет по мировым делам, выразил мнение, что Вашингтон лишился статуса самого важного игрока на международной арене, а возвратить его будет чрезвычайно трудно.