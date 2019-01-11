Трамп подсказал Конгрессу способ избежать введения ЧП в США

Глава Белого дома Дональд Трамп увязал возможность введения режима чрезвычайного положения в Соединенных Штатах с решением, которое должен принять Конгресс США.

«Мы хотим, чтобы Конгресс сделал всю работу», – подчеркнул Трамп, добавив, что в Белом доме пока не рассматривают возможность введения чрезвычайного положения в США, передает ТАСС.

На прошлой неделе Трамп пригрозил ввести в США режим чрезвычайного положения. После этого глава Белого дома выразил уверенность, что по американским законам он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах.

В пятницу стало известно, что Белый дом начал подготовку к введению режима ЧП в США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему компромисс между Трампом и конгрессменами-демократами более невозможен.