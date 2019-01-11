Трамп указал на стопроцентную законность введения режима ЧП в США

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность, что по американским законам он имеет полное право ввести режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах.

«В законе на этот счет все ясно – я имею в виду, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», – заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Не вижу причин, почему бы я этого не сделал, у меня есть на это право. Закон на 100 процентов на моей стороне», – цитирует ТАСС американского лидера.

«Если мы не заключим сделку с Конгрессом, вероятнее всего, я сделаю это», – пообещал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, как долго он готов ждать перед введением режима ЧП, Трамп сказал: «Думаю, мы увидим, что произойдет, в течение нескольких дней».

Ранее стало известно, что Белый дом начал подготовку к введению в США режима ЧП.

О готовности ввести в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения Трамп предупредил еще в прошлую пятницу.