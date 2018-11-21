Белый дом начал подготовку к введению в США режима ЧП

Американское издание The Washington Post утверждает, что Белый дом начал создавать условия для введения в Соединенных Штатах режима чрезвычайного положения.

По сведениям источников издания в администрации США, после введения режима чрезвычайного положения Белый дом намерен потратить неиспользованные средства из бюджета инженерных войск Армии США на строительство физического барьера на американо-мексиканской границе, передает ТАСС.

Тем временем телекомпания CNN со ссылкой на заявление председателя комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Элайджи Каммингса сообщила, что бывший юрист Трампа Майкл Коэн 7 февраля даст в Конгрессе США показания, касательно приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года.

Сам Трамп заверил, что «совершенно не беспокоится» по поводу решения своего бывшего юриста Майкла Коэна выступить на слушаниях в Конгрессе США.

В минувшую пятницу Трамп предупредил, что может ввести в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как бывший адвокат Трампа подставил президента США под импичмент. Напомним, возможные основания для импичмента Трампа стали понятны в июле прошлого года.