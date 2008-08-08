Памфилова может принять участие в марафоне «Ночь выборов»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассматривает возможность принять участие в марафоне «Ночь выборов» 9 сентября в Москве в Единый день голосования, заявил политолог Дмитрий Гусев.

«Мы разговаривали с Эллой Александровной Памфиловой, которая очень хотела и обещала быть у нас на «Ночи выборов», – сказал Гусев.

Он отметил, что лидеры оппозиционных парламентских партий также примут участие во всероссийском онлайн-марафоне. «У нас в гостях будут лидеры парламентских партий. Это Владимир Жириновский (ЛДПР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Также мы ожидаем секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака», – подилился планами Гусев.

Кроме того, по его словам, на круглых столах и в дебатах в ходе «Ночи выборов» примут участие известные политологи и эксперты, передает ТАСС.

В свою очередь координатор ассоциации общественных наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» Роман Коломойцев отметил, что 10 иностранных электоральных экспертов также откликнулись на приглашение НОМ и приедут в Россию на день Единого голосования 9 сентября.

«Свое участие в качестве иностранных электоральных экспертов подтвердили десять приглашенных нами человек. Большинство будет работать в регионах, но несколько человек, планирующих находиться в Московской области, возможно, посетят «Ночь выборов» в Москве», – сказал Коломойцев.

Он подчеркнул, что приглашенные из-за рубежа гости приедут в статусе электоральных экспертов, а не наблюдателей.

В Единый день голосования 9 сентября состоятся выборы губернаторов, депутатов законодательных собраний и довыборы в Государственную думу, а также ряд выборов в муниципальных образованиях. В 22 регионах выберут губернаторов, в 16 – членов законодательных собраний субъектов РФ, в семи регионах пройду довыборы в Госдуму.

Ход голосования, а позже и его итоги, будут освещаться на марафоне «Ночь выборов», который пройдет в Москве 9 сентября.

Ранее Гусев говорил, что на онлайн-марафон «Ночь выборов» также планируют пригласить авторов наиболее популярных Telegram-каналов, а по итогам выявить наиболее удачливых прогнозистов результатов выборов.

Кроме того, к «Ночи выборов» в Москве добавятся аналогичные мероприятия в ряде регионов страны. «Планируется, что включения из регионов у нас будут дважды в час, и мы планируем подключить около 20 регионов. Кроме того, в ряде регионов наши коллеги будут проводить свою «Ночь выборов». Например, коллеги во Владивостоке, Омске и Новосибирске об этом говорили», – заявил газете ВЗГЛЯД Гусев.