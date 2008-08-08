Удальцов 17 лет не платил отчисления в Пенсионный фонд

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступающий организатором митингов против изменений пенсионной системы, сам за 17 лет трудового стажа ни разу не делал отчислений в Пенсионный фонд, за исключением времени пребывания в колонии.

Удальцов за 17 лет трудового стажа «заплатил отчислений в Пенсионный фонд – 0 рублей 00 копеек, не считая периода работы в колонии», сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка».

Сейчас Сергей Удальцов отбывает 30 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения митинга.