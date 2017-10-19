СМИ: Россия возродила хранилище ядерного оружия под Калининградом

Бункер для хранения ядерного оружия под Калининградом мог быть модернизирован, пишут западные СМИ.

Федерация американских ученых (FAS) опубликовала спутниковые снимки, на которых, как утверждается, показана модернизация хранилища ядерного оружия в Калининградской области, сообщает Guardian. По этой информации, бункер сначала углубили, а затем установили на него бетонную крышу.

Работы по обновлению объекта начались в 2016 году, а новая крыша у бункера появилась в июне, отметили в FAS.

Директор проекта по ядерной информации FAS Ханс Кристенсен уверен, что показанное на фото здание является ядерным хранилищем. По его мнению, у постройки есть все черты подобных бункеров. Кристенсен заявил, что хранилище имеет сложное «тройное» ограждение, а также сверхмощный внешний периметр многослойного ограждения.

«Это первый случай, когда один из ядерных бункеров был раскопан и, по-видимому, отремонтирован», – добавил он.

Также, по его словам, фотографии «не доказывают, что сейчас в Калининграде есть ядерное оружие», но показывают, что речь идет о работающем объекте.

Напомним, в январе в Калининградской области было завершено строительство парковых зон для ракетных комплексов «Искандер-М». Потенциально ракеты этих комплексов могут использовать ядерные боеголовки.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о восстановлении боевого потенциала Калининградской области.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в крымской Феодосии якобы начали восстановление старого советского хранилища ядерного оружия. Депутат Рады Мустафа Джамилев заявлял, что на территории Крыма есть шесть атомных боеголовок. Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко утверждал, что Россия в Крыму проводит размещение оружия массового поражения, работы по восстановлению возможностей по хранению ядерных боеприпасов на объекте «Феодосия-13» и создает условия для базирования стратегической авиации на аэродроме в Гвардейском.