Москвичка простила таксиста-насильника

Жительница столицы простила таксиста, который ее изнасиловал, сообщают СМИ.

Стражи правопоряка на Рижской площади задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 33-летней жительницы Москвы, сообщает «Рен-ТВ».

Инцидент случился в воскресенье. Москвичка вызвала такси до дома, однако водитель не стал выполнять заказ.

Сообщается, что мужчина остановился во дворе на улице Летчика Бабушкина, перелез на заднее сиденье и изнасиловал женщину. Затем таксист высадил клиентку и уехал.

Впоследствии стало известно, что девушка простила насильника и попросила правоохранительные органы прекратить проверку.