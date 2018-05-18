Россия решила открыть границу с Китаем для грузоперевозок

Россия и Китай в июне могут полностью открыть границы для автомобильных грузоперевозчиков, сообщил замглавы Минтранса Николай Асаул.

«Мы готовим важное решение, кардинально изменяющее рынок. Мы хотим отказаться от маршрутного принципа организации перевозок и полностью раскрыть территорию России и Китая для наших автоперевозчиков», – передает ТАСС слова Асаула.

Он добавил также, что подписать соответствующее межправительственное соглашение планируется в июне.