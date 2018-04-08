Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой

Стал известен гонорар российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, одержавшего победу над американцем Элом Яквинтой в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Нурмагомедов заработал 530 тыс. долларов, при этом бонус за победу не был предусмотрен. Для Хабиба это самый большой гонорар в UFC. Уступивший россиянину Эл Яквинта заработал 280 тыс. долларов, сообщает sports.ru.

Чемпионка в минимальном весе Роуз Намаюнас получила за реванш с Йоанной Енджейчик 240 тыс. долларов, в том числе 100 тыс. бонуса за победу. Йенджейчик заработала 130 тыс. долларов.

Россиянин Забит Магомедшарипов вместе с бонусом получил 81,5 тыс. долларов.

Напомним, Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC. После состязания он обратился из Нью-Йорка к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, подозреваемому в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.