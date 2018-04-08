Нурмагомедов попросил Путина помочь арестованному миллиардеру Магомедову

Боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, ставший первым российским чемпионом UFC, после состязания обратился из Нью-Йорка к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, подозреваемому в хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

«В тяжелом положении наш старший брат – совладелец нашей команды Зиявудин Магомедов. Он очень помогал и мне, и другим спортсменам из России», – приводит слова бойца Sport24.

«Сейчас у него проблемы, но я хочу, чтобы он знал, что мы, спортсмены, молимся за него. Верю, что эта ситуация скоро решится», – отметил Нурмагомедов.

«Надеюсь, что наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин поможет ему. Хочу и его поздравить с победой на последних выборах», – заключил он.

Напомним, Тверской суд Москвы санкционировал арест Зиявудина Магомедова. Позже были арестованы его брат Магомед Магомедов и гендиректор фирмы «Интекс» группы «Сумма» Артур Максидов. Суд наложил арест на денежные средства Магомедовых.

Совладельцы «Суммы» подозреваются в хищениях, растрате и создании преступного сообщества. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Братьям Магомедовым еще не предъявили обвинение.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что «политические пересуды» о новом составе будущего российского кабмина достигли рекордного уровня после ареста братьев-дагестанцев, бизнесменов Магомедовых, бравировавших своей дружбой с ключевыми фигурами нынешнего правительства.