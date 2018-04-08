Нурмагомедов стал первым россиянином-чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе победил американца Эла Яквинту.

Бой, который прошел в Нью-Йорке, продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей, передает РИА «Новости».

Это 26-я победа россиянина в 26 боях.

Нурмагомедов стал первым российским чемпионом UFC.

Отметим, что за три дня до боя произошел громкий инцидент с нападением бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на автобус, в котором находился Нурмагомедов. Макгрегор был арестован в США, однако освобожден под залог в 50 тыс. долларов.