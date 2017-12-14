Умерла детская писательница Ирина Токмакова

Детская писательница и переводчик Ирина Токмакова скончалась в возрасте 89 лет, сообщили в Роспечати.

«Ирина Петровна Токмакова умерла», – передает РИА «Новости» сообщение Роспечати.

Советская и российская писательница Ирина Токмакова известна как автор детских рассказов в стихотворной форме и переводов зарубежных произведений для детей.

Наиболее известны ее книги «Аля, Кляксич и буква А»,«Заколдованное копытце», «Чародейка» и многие другие. Кроме того, на русский язык она перевела «Алису в волшебной стране» Льюиса Кэрролла, «Винни-Пух и его друзья», «Мои, мой Мио».