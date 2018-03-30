Навальный с женой вылетели в Германию

Оппозиционный политик Алексей Навальный вместе с супругой вылетели в пятницу во Франкфурт, сообщают источники.

Как передает «Ридус» со ссылкой на telegram-канал «Мышь в овощном», обещанная Навальным «помощь подмосковным борцам со свалками, конечно, дело важное, но не важнее пива с братвурстом».

«Остается также вопрос и о том, на какие средства безработный лидер оппозиции путешествует по Европе, но это уже пусть будет на совести самого политика», – отмечается в сообщении.

Ранее Навальный пытался принять участие в митинге у полигона «Ядрово» в Подмоссковье, однако, приехав на место и увидев, что местные жители якобы настроены в отношении него агрессивно, вернулся в Москву.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг полигона ТБО «Ядрово» в Волоколамске и получают информацию от правительства и руководства Московской области. До этого в МЧС сообщили, что спасатели раздают жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты из-за выбросов свалочного газа с полигона ТБО «Ядрово», на котором ранее произошел очередной выброс свалочного газа.

После массовых протестов местных жителей, жалующихся на неблагоприятную экологическую обстановку, губернатор Московской области Андрей Воробьев отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект благоустройства полигона, где в настоящее время строят систему сбора биогаза.