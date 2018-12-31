Британцы захотели стать гражданами Ирландии из-за Brexit

После референдума по Brexit жители Великобритании стали чаще обращаться за ирландскими паспортами, сообщает МИД Ирландии.

В 2018 году таких обращений стало на 20% больше, чем в 2017 году. Почти 200 тыс. граждан Великобритании обратились за год за ирландскими паспортами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mirror.

Получение паспорта гражданина Ирландии позволит британцам сохранить свободу передвижения по ЕС после Brexit.