Немецкая пресса оценила Тимошенко

Учитывая непопулярность президента Украины Петра Порошенко, в 2019 году страну, скорее всего, возглавит Юлия Тимошенко, пишет немецкая пресса.

Focus Online считает, что Тимошенко будет эффективнее бороться с олигархами и коррупцией, чем Порошенко, хотя нет никаких гарантий, что ее президентство будет «позитивным», ведь даже не до конца ясно, из каких средств она финансирует предвыборную кампанию.

Focus Online напоминает, что в 2005 году Тимошенко, возглавляя правительство Украины, остановила приватизацию металлургического комбината «АрселорМиттал Кривой Рог», передает RT.

Издание отмечает, что на Западе порадовались бы победе кандидата от партии еврооптимистов, «Демократического альянса» или «Силы людей», но победа Тимошенко вероятней, хотя и у Порошенко есть шансы. Focus Online не исключает, что во втором туре выборов Тимошенко сможет обыграть какой-нибудь третий кандидат.

Странам Запада необходимо критически подойти к «противоречивому» поведению Тимошенко в Верховной раде, пишет издание, добавляя, что для Украины победа Тимошенко может стать «толчком к развитию».

Кроме того, Focus Online отмечает значимость возможной победы Тимошенко для «равенства полов».

Издание надеется, что в случае победы на выборах Тимошенко откажется от популистской риторики, нереалистичных планов и неконструктивного поведения в Раде.