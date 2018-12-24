Украинские военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военнослужащие, воспользовавшись введением на территории страны военного положения, разгромили пансионат на границе с Крымом, сообщил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В своем Facebook Журавко опубликовал скриншот жалобы директора пострадавшей базы отдыха на имя военного прокурора Южного региона Украины. В документе сказано, что 30 ноября на базу отдыха в Геническом районе Херсонской области прибыли военнослужащие, представившиеся бойцами 57-й бригады вооруженных сил Украины. Сославшись на распоряжение командования, а также главу Генического района Александра Воробьева, они заявили, что будут проживать там в связи с введением в стране военного положения.

Составитель жалобы пишет, что два дня спустя из двух номеров пансионата пропали плазменные телевизоры стоимостью более 12 тыс. гривен (около 30 тыс. рублей) каждый, а также менее ценные предметы, перечень который передан украинским правоохранителям.

«Было разбито витражное стекло в холле администрации. На базе и в номерах был беспорядок, пустые бутылки из-под алкоголя», – говорится в жалобе.

По словам директора базы отдыха, украинские военные никак не прокомментировали случившееся. «На мой вопрос, в чем заключаются их задачи на базе, они ответили, что это военная тайна», – сообщил он.

При этом, по словам автора обращения, заявление в полицию ничем не помогло, уголовное дело заведено не было, правоохранители не предприняли никаких мер.

В конце ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. После этого на Украине было введено военное положение в 10 областях.