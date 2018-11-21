Стало известно о британском предложении заминировать Севастополь

Директор британского «Института государственного управления» Кристофер Доннелли, который несет ответственность за антироссийский проект Integrity Initiative, предлагал заминировать Севастополь, следует из опубликованных хакерами Anonymous документов.

Среди опубликованных документов есть «Предложения Доннелли по Крыму» 2014 года. В нем перечислены «военные меры», которые, как считает Доннелли, нужно было предпринять после воссоединения региона с Россией, передает РИА «Новости».

Доннелли считает, что нужно было «заминировать Севастопольскую бухту». Кроме того, по его мнению, требовалось установить «санитарный кордон с войсками и минами» у границ Крыма. Также говорится о необходимости задействовать «большое микроволновое противоспутниковое оружие», которое «когда-то было у Украины».

Напомним, Anonymous опубликовали новую порцию внутренних документов «Института государственного управления» (Institute for Statecraft, IFS), который курирует антироссийский проект Integrity Initiative.