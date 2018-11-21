Хакеры опубликовали новые документы по антироссийскому проекту Британии

Международная хакерская группа Anonymous заявила, что намерена пристально следить за расследованием деятельности антироссийского проекта «интернет-эльфов» Integrity Initiative.

Anonymous заявили, что вынудили политиков «отреагировать на незаконную деятельность правительства Великобритании», которое на «народные деньги» занимается дезинформацией как в своей стране, так и в других государствах, передает ТАСС.

Хакеры требуют провести «честное и открытое», «совершенно прозрачное для общественности» расследование, не превращая его в «закрытое внутреннее дело британского МИДа».

На сайте cyberguerrilla.org хакеры опубликовали новую порцию внутренних документов «Института государственности» (Institute for Statecraft, IFS), который курирует антироссийский проект.