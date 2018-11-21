Депутат рассказал о последствиях введения штрафов за превышение скорости

«Если правительство хочет увидеть в России «желтые жилеты», оно на верном пути», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Вячеслав Лысаков, комментируя возможность возвращения штрафа за превышение скорости на 10 км/ч.

«Надо же перед Новым годом сделать такое заявление и испортить людям праздник!», – заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Призывы снизить планку ненаказуемой скорости до 10 км/час, по мнению депутата, приведут к тому, что людям придется смотреть не на дорогу, а на спидометры.

«Камеры висят на каждом шагу, и, если ты превысишь скорость даже на 10 км час, тебе придет «письмо счастья», которое надо оплачивать, и таких писем будет приходить в день по несколько штук», – полагает он.

Организация дорожного движения и его безопасность превратились, по мнению собеседника, в бизнес.

«Идет тотальная коммерциализация московского пространства, а также и других субъектов РФ. Местные власти ставят во главу угла не дорожную безопасность, а исключительно сбор штрафных денег, и это превратилось в самоцель», – заметил Лысаков.

Депутат подчеркнул, что данная инициатива воспринимается автолюбителями, как очередная попытка залезть к ним в карман.

На сегодняшний день, по словам депутата, существуют три социальных клапана, которые снижают градус кипения социального котла среднего класса автовладельцев: это отмена нулевого промилле, 50% скидка и не наказуемые 20 км/час.

«Они дают людям хоть немного вздохнуть и снять напряжение, а сейчас один из этих клапанов пытаются перекрыть. Я не понимаю, чего хотят люди, которые принимают такое решение, нельзя до бесконечности испытывать российский народ и добиваться, чтобы люди вышли на улицу с вилами», – предостерег собеседник.

Собеседник также отметил, что на фоне огромных затрат на строительство дорожной сети на отдельных участках федеральных трасс и магистралей стоят ничем не обоснованные ограничения скорости до 40 км/ч.

«Человек даже физически не успевает оттормозиться при том, что никакой объективной необходимости ограничивать скорость на этом участке нет. Это ловушки и кормушки, с помощью которых опять же собираются деньги», – пояснил Лысаков, заметив, что во всех субъектах РФ еще при планировании бюджета в его доходную часть включают количество штрафных денег, которые регион соберет с автомобилистов.

Лысаков призвал представителей правительства обратить внимание на отсутствие ревизии ограничивающих и запрещающих знаков на федеральных трассах, указав на то, что их присутствие мешает повышению скоростного режима.

«Несмотря на наличие дорог первой категории, выдерживающих скоростные нагрузки до 150 км/ч, скоростной режим в России остается ниже, чем в Белоруссии. Давайте их уберем, увеличим скоростной режим, а потом уже будем обсуждать возможность снятия ненаказуемого порога скорости 20 км/ч», – призвал собеседник.

Напомним, правительство поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по усилению санкций за ряд нарушений ПДД. Среди предложений, возможное возвращение штрафа за превышение скоростного лимита на 10 км/ч.

С 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 км/ч было ненаказуемо; в 2014 году МВД уже подготавливало законопроект об отмене этого порога, документ был направлен в правительство, однако не дошел до Госдумы.

В декабре 2018 года вице-мэр Москвы Максим Ликсутов вновь поднял эту тему на заседании комиссии по безопасности движения.