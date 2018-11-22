Глава МИД Японии не стал называть южные Курилы «исконными территориями»

Министр иностранных дел Японии Таро Кано не стал называть южные Курильские острова «исконными японскими территориями», как их обычно имеют официальные лица страны.

Глава японского внешнеполитического ведомства уклонился от соответствующего вопроса. «Поскольку скоро будут очередные переговоры [на высшем уровне], я хотел бы воздержаться от высказываний на этот счет», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Как ожидается, следующая встреча на высшем уровне между Россией и Японией состоится в Буэнос-Айресе, где в конце ноября пройдет саммит G20.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией.