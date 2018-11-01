Опубликовано видео задержания участника блокады Крыма

Пограничное управление крымского УФСБ выложило в сеть видео с задержания 22-летнего активиста, которого обвиняют в участии в незаконном украинском вооруженном формировании.

УФСБ сообщает, что речь о созданном бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана и общественного формирования «Аскер».

В доме активиста, расположенном в Кировском районе, ведется обыск. Правоохранительные органы изымают компьютерную технику, телефоны и другие гаджеты. Сообщается также об обыске автомобиля подозреваемого. Среди вещей силовики обнаружили флажок с символикой батальона и надписью «Номан», пишет «Российская газета».

Ранее погрануправление ФСБ сообщило об аресте участника батальона имени Н. Челебиджихана.

Напомним, в начале 2014 года батальон поддерживал воссоединение полуострова с Россией, однако позже совместно с экстремистами запрещенного в России меджлиса устроил продуктовую, экономическую и энергетическую блокаду Крыма. Участники незаконного вооруженного формирования перекрыли дороги и подорвали ЛЭП в Херсонской области.