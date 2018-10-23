Брат Ющенко объявил украинцев «богоизбранным народом»

Глава Всеукраинского объединения «За поместную Украину», бывший депутат Верховной рады Петр Ющенко, который приходится братом экс-президенту Украины, заявил, что апостол Павел называл украинцев в числе трех «избранных народов».

На Украине провели круглый стол на тему «Автокефалия Украинской церкви: каких изменений ждать?», передает «Укринформ».

По версии Ющенко, апостол Павел в «Послании к Римлянам» говорит о трех избранных народах: эллинах, иудеях и скифах. Последних Ющенко отождествляет с украинцами. Как заявил Ющенко, «вождь человечества» включил украинцев в три «нации мира».

При этом не ясно, на какие именно слова из «Послания к Римлянам» ссылается Ющенко.

Напомним, со стороны Украины звучит все больше спорных заявлений об исторических «реалиях»: княжна Анна Ярославовна и другие знаменитости оказались украинцами, Россия крадет украинскую историю, «древние укры» копают Черное море, а история их флотавосходит ко временам Древней Руси.

В 2017 году президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что князь Владимир принял решение окрестить «Русь-Украину».

В августе 2018 года опрос выявил успех «исторической» пропаганды Киева среди украинцев.