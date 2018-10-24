Путин внес в Госдуму законопроект о поиске иностранных счетов чиновников

Президент России Владимир Путин в среду внес на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому Генпрокуратура будет наделена полномочиями по взаимодействию с правоохранительными органами других стран по коррупционным делам.

«Предлагается возложить на Генпрокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении уполномоченными должностными лицами государственных органов и организаций проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие запреты, ограничения и требования», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия документа Генпрокуратура сможет проверять информацию о счетах в иностранных банках тех россиян, кому запрещено пользоваться «иностранными финансовыми инструментами».

Если подобную информацию ведомство получить не сможет, то Генпрокуратура направит запрос в Центробанк, который обратится в компетентный орган другого государства с запросом о предоставлении информации о наличии у чиновников активов за границей.

Законопроект размещен в базе данных Госдумы.