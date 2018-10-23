Известный бизнесмен резко раскритиковал предложение штрафовать самозанятых

«Люди будут работать либо «вчерную», либо за бартер, либо в криптовалютах», – сказал газете ВЗГЛЯД предприниматель Дмитрий Потапенко. Так он оценил предложение депутата Андрея Макарова – штрафовать самозанятых граждан, которые не зарегистрируются, и не будут платить налоги.

«Ни один адекватный человек входить в эту систему не будет», – заявил управляющий партнер Managment Development Group Дмитрий Потапенко. «Система», о которой он сказал, была – в качестве идеи – сформулирована накануне главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым, на заседании комитета.

Как сообщает «Интерфакс», депутат заявил: самозанятых граждан, которые не зарегистрируются в качестве таковых, и не будут платить налоги, должен ждать штраф в размере полученного дохода. Макаров, говоря о штрафах для самозанятых, добавил, что «это будет».

Напомним, что Госдума и правительство в начале сентября подготовили законопроект о налогообложении самозанятых. Предполагается, что в порядке эксперимента механизм регистрации и сбора налога с самозанятых заработает с 1 января 2019 года в Москве, Подмосковье, Калужской области, Татарстане, – о чем еще в июне сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Что же касается предложения Макарова штрафовать в размере всего полученного дохода, то оно встретило негативную реакцию у некоторых коллег-парламентариев. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов во вторник призвал воздержаться от «репрессий» в отношении самозанятых граждан, сообщает РИА «Новости». Не без опасений эту инициативу восприняли и в бизнес-сообществе.

Как разъяснил Потапенко, самозанятых надо разделять два класса: те, которые работают сами на себя, и те, кто где-то работают и параллельно «делают халтуру». Суммарные цифры и тех и других, по его оценке составляют 20-25 млн человек, полагает собеседник. «Я видел оценки и по 3,5 млн, и по 15 млн видел. Но я считаю, что их существенно больше потому, что многие берут халтуру, реальной заработной платы им не хватает, настолько она мизерная. У нас есть так называемые «работающие нищие», думаю цифра «работающих нищих» очень сильно коррелирует с теми самозанятыми, которые имеют два вида доходов», – полагает бизнесмен.

Что касается штрафов, предложенных Макаровым, то как отметил депутат Нилов, еще можно попытаться «поймать» тех единоличников, которые реализуют продукцию или услуги через Instagram. Но крайне сложно в данном вопросе с такими самозанятыми, как няни, уборщицы, репетиторы – ведь непонятно, как надзорные и контролирующие органы собираются фиксировать их доход, сказал глава думского комитета по труду. По его мнению, нужно идти по пути создания необходимых условий, и разъяснять; репрессии лишь усугубят социальную напряженность.

«Людям не создали условия, а уже закошмарили по самое не балуйся», – со своей стороны отмечает Потапенко. «Те кто работает в этой сфере, уже имеют налоги, только черные налоги или, как, многие их называют «коррупция», – указывает он. По оценке Потапенко, нередки и случаи «крышевания», в том числе и со стороны правоохранителей. Инициатива, озвученная в Госдуме, приведет к тому, что люди будут работать «вчерную» – вместо легализации рынка самозанятых, полагает собеседник.