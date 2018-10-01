Экономике США предсказан мощный удар от новых санкций против России

Новые антироссийские санкции будут иметь крайне негативные последствия для американской экономики, особенно вредным для Соединенных Штатов станет принятие «Акта о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA), пишет деловой журнал Fortune.

Автор статьи указывает, что предусмотренные этим законопроектом санкции приведут к нарушению международных сетей поставок нефти и газа, что будет означать рост цен на нефть, ее возможный дефицит и проблемы с цепочками поставок. Все это неизбежно увеличит издержки для американских потребителей, передает Expert Online текст статьи американского издания.

Из-за этих новых санкций американским компаниям придется выйти из совместных проектов в России, что окажет негативное воздействие на их внутренний бизнес. Кроме того, пострадают мировые финансовые рынки, так как конвертация доллара США в другие валюты станет более сложной.

Возможные санкции против суверенного долга России не ударят напрямую по США, однако приведут к волатильности на мировых площадках.

По мнению автора статьи, в результате санкции приведут к тому, что другие страны объединятся вокруг России, что «поставит под угрозу безопасность выборов США».

Fortune уверен, что российские компании справятся с новыми ограничениями, найдут новых партнеров и новые рынки, а вот американские компании, напротив, могут оказаться не у дел. Кроме того, отмечает журнал, санкции никак не изменят политику Москвы.

В случае введения законопроекта DASKAA он может нанести ущерб американскому бизнесу больше, чем российскому правительству, заключает журнал.

Напомним, с 26 сентября 12 российских компаний и институтов, попавших в санкционный список США, получили запрет на поставки товаров американского происхождения. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что новые ограничения в отношении России имеют очевидный экономический смысл – американцы пытаются защитить свою авиационную промышленность от конкурента в лице российского гражданского самолетостроения.