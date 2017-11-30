Британского министра обороны обвинили в разглашении секретных данных

Разведслужбы Великобритании считают, что министр обороны страны Гэвин Уильямсон разгласил секретные данные, заявив о якобы стремлении России нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщает The Independent.

Утверждается, что критика в адрес Уильямсона связана с попыткой политических конкурентов дискредитировать его, передает «Интерфакс».

Речь идет о заявлении главы минобороны Британии о том, что Россия может вызвать смерти «тысяч, тысяч и тысяч людей» атакой на систему энергоснабжения страны. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом заявлении.