Зейналова второй раз прилетела в Молдавию на интервью с Додоном

Телеведущая Ирада Зейналова со съемочной группой канала НТВ, которую накануне не пустили в Молдавию, в ночь на четверг повторно прилетела в Кишинев.

«Мы прилетели, как и вчера, по приглашению президента (Игоря Додона – прим. ВЗГЛЯД) , у которого возьмем интервью», – передает ТАСС слова Зейналовой.

Телеведущая пояснила, что накануне прилетела в Кишинев из Стамбула, что вызвало вопросы у пограничной полиции Молдавии.

«Надеюсь, инцидент не повлияет на отношения России и Молдавии. Мы заинтересованы, чтобы они всегда были на высоком и позитивном уровне», – сказала Зейналова.



Напомним, ранее погранполиция Молдавии сообщила, что не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита.

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя информацию о том, что молдавские пограничники не пустили в страну журналистку НТВ Ираду Зейналову, заявил, что официально пригласит ее в республику, чтобы дать интервью.