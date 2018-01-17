Додон пообещал официально пригласить Зейналову в Молдавию

Президент Молдавии Игорь Додон, комментируя информацию о том, что молдавские пограничники не пустили в страну журналистку НТВ Ираду Зейналову, заявил, что официально пригласит ее в республику, чтобы дать интервью.

«Я с ней утром говорил. Договорились, что прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», – заявил Додон, передает РИА «Новости».

По его мнению, это странный шаг на фоне заявлений от имени премьера республики Павла Филипа о намерении наладить отношения с Россией. «Такие шаги точно не помогут возобновлению полноценного диалога и сотрудничества с нашим стратегическим партнером», – подчеркнул Додон.

В свою очередь телеканал НТВ выразил искренне удивление причинами, по которым погранполиция Молдавии не пустила Зейналову в страну, поскольку, по данным канала, пограничники неоднократно говорили с представителями официальных лиц, с которыми та собиралась встретиться.

Ранее погранполиция Молдавии сообщила, что во вторник вечером не пропустила в страну российскую журналистку Зейналову из-за того, что она не смогла подтвердить цель визита.

В конце ноября посла Молдавии в Москве Андрея Негуцу вызвали в МИД России, где выразили ему протест в связи с многочисленными отказами Кишинева россиянам во въезде в республику.