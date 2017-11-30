В штабе Собчак назвали «прекрасным» самочувствие своего кандидата

Послезавтра мы едем в Томск, чувствуем себя хорошо, полны сил и бодрости для того, чтобы собирать подписи, заявила газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь Ксении Собчак Ксения Чудинова. Ранее было объявлено о состоянии здоровья других кандидатов в президенты: Владимира Путина, Владимира Жириновского, Павла Грудинина и Бориса Титова.

Пресс-секретарь кандидата в президенты Ксении Собчак Ксения Чудинова сообщила, что «Ксения Анатольевна чувствует себя прекрасно».

«Сейчас мы находимся в большой сибирской поездке. В Новосибирске мороз минус 13, в Омске было минус 10. Послезавтра мы едем в Томск, чувствуем себя хорошо, полны сил и бодрости для того, чтобы собирать подписи и для того, чтобы давать комментарии в тот момент, когда у нас здесь половина первого ночи», - сказала Чудинова.

Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, о состоянии своего здоровья россиянам рассказали другие основные участники избирательной гонки. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин абсолютно здоров и находится в прекрасной физической форме и «может дать фору многим».

О прекрасном состоянии здоровья также поведали в штабе лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Кандидат от КПРФ Павел Грудин тоже выразил готовность продемонстрировать физическую форму. О том, что его холестерин в норме, заявил и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Явлинский также пообещал раскрыть информацию о своем здоровье, правда, при определенных условиях.

Накануне в США также был представлен отчет относительно физического и психического здоровья президента Дональда Трампа. Вывод: глава государства полностью здоров. Только ему не помешало бы, отметил лечащий врач президента, скинуть несколько лишних килограммов и начать ежедневные физические упражнения.