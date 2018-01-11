Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия решила не направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«РФ не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы, а именно гарантии недискриминации прав национальных делегаций, не было внесено в регламент этой организации», – сказал Толстой, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что консультации с членами ПАСЕ о необходимости исключить дискриминацию национальных делегаций будут продолжены. По словам Толстого, Россия старается убедить ПАСЕ, «что любая дискриминация национальных делегаций, прежде всего, наносит ущерб самой организации».

В ноябре 2017 года сообщалось, что Россия, приостановившая выплату части взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год, в будущем году может не подать список своей делегации на зимнюю сессию ПАСЕ.

В октябре экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что Россия является европейской страной, и Европа немыслима без России, как и Россия – без Европы.