Умер один из создателей российского интернета Валерий Бардин

Известный исследователь, автор нескольких передовых компьютерных технологий, один из создателей российского сегмента интернета Валерий Бардин умер в Москве, сообщила его супруга.

Причиной смерти, по ее словам, стало онкологическое заболевание, передает ТАСС.

Бардин родился 6 января 1954 года, окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (сейчас – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»). Именно там при участии Бардина в конце 1980-х годов была создана компьютерная сеть, вскоре подключенная к интернету.

Также Бардин участвовал в создании большого количества проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий, в том числе советской операционной системы ДЕМОС, первых в России интернет-провайдеров «Демос» и «Релком», первого новостного интернет-СМИ «Национальная служба новостей». Также он принимал участие в создании Национальной электронной библиотеки и аналитической базы данных «Интегрум».