Путин предложил ввести утилизационный сбор для бытовой техники

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством обеих палат парламента предложил подумать об утилизационном сборе в области производства бытовой техники.

«Что касается крупных отходов – телевизоров, холодильников и другой крупной кухонной техники, – надо подумать, чтобы не обременять экономику и производителя. Но, тем не менее, у нас существует же утилизационный сбор, и он дает возможность создавать соответствующий кластеры производства по утилизации и переработке этих машин», - приводит его слова ТАСС.

Путин призвал подумать над этим вопросом, однако делать это «без суеты» и не спеша.

Кроме того, он высказался против создания территориальных схем размещения отходов «без прямого участия граждан», даже с учетом того, что это сложный процесс.

«Год экологии закончился, но борьба за сохранение среды, конечно, не закончится никогда», - подчеркнул российский лидер.

Утилизационный сбор – это платеж за утилизацию товара, который может включаться в его стоимость или взиматься отдельно. В России, в частности, действует утилизационный сбор на автомобили. В сентябре сообщалось, что с 2018 года он может вырасти в России еще на 15%.