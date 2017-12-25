Соцсеть Mylistory набрала 30 тыс. пользователей после регистрации Кадырова

Порядка 30 тыс. пользователей создали страницы в соцсети Mylistory после регистрации в ней главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщила пресс-служба правительства Чечни.

«Вслед за главой республики свои страницы в новом приложении создали на сегодняшний день уже 30 тыс. человек. И количество их неукоснительно растет», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, Кадыров заявил о регистрации в новой сети после того, как его страницы в Instagram и Facebook оказались закрыты.

Сообщалось также, что чеченская социальная сеть Mylistory обогнала Periscope, Tumbler и другие приложения по частоте скачиваний в разделе социальных сетей в App Store.