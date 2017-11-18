Ливанский таксист объяснил, почему изнасиловал и убил британского дипломата

Сотрудница британского посольства 30-летняя Ребекка Дайкс была изнасилована и убита 29-летним таксистом Тареком Хаучи в Бейруте из-за того, что носила короткую юбку.

По версии следствия, Дайкс, которая работала в диппредставительстве в столице Ливана, вызвала такси из бара, где она встречалась с друзьями. На следующий день она должна была отправиться на родину, чтобы провести Рождество с семьей.

Тело дипломата было найдено на обочине дороги. Правоохранители смогли вычислить таксиста Uber с помощью камер наружного наблюдения. После того как Хаучи предоставили запись, он сознался в содеянном.

«Водитель сказал, что посчитал ее симпатичной, к тому же она была в короткой юбке, потому он решил ее изнасиловать. По его словам, это должно было быть легко, поскольку она была иностранкой», – сообщил источник Daily Mail в полиции.

После задержания Хаучи выяснилось, что он уже был дважды судим – за продажу наркотиков и угон мотоцикла, а для устройства на работу в такси подделал документы. В Uber мужчина проработал всего 10 дней.