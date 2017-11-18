Сергей Полонский обозвал Алексея Навального «отстоем»

Блогер Алексей Навальный, встретившись в здании ЦИК с бизнесменом Сергеем Полонским, отказался с ним здороваться. В ответ Полонский крикнул: «Навальный, ты отстой! Понял?». И блогер, и бизнесмен пришли в ЦИК для подачи документов на выдвижение в президенты России.

Видео реплики Полонского публикует Telegram-канал «Жизнь насекомых».

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Выборка», Навальный отказался жать руку Полонского.

Кроме того, согласно видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Mash, Полонский назвал Навального ненормальным человеком и призвал не голосовать за него на выборах президента России.

Как отмечает другой паблик в Telegram, LIFE SHOT, Навальный в Центризбиркоме сторонился Полонского, журналиста Олега Лурье и их помощников.

Ранее в воскресенье член ЦИК Евгений Шевченко сказал, что факт доставки в ЦИК России документов желающими баллотироваться, включая предпринимателя Сергея Полонского, блогера Алексея Навального и журналиста Олега Лурье, не означает их автоматического превращения в кандидатов.