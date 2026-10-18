Tекст: Дмитрий Бавырин

«Следующий президент Франции должен поехать в Варшаву, в Таллин», – настаивает лидер партии «Общественное место» Рафаэль Глюксманн. Задачка скромненькая (езжай в Таллин, раз хочется; кто мешает?), но цель амбициозная, на уровне сворачивания гор.

Потому что под следующим президентом Глюксманн имеет в виду себя. А в Таллин и Варшаву поедет не за отдыхом эконом-класса: это своего рода протест против того, чтобы летать в Пекин и Москву. Под новым чутким руководством режиссера-документалиста с корнем «Глюк» в фамилии Париж будет противостоять трем супердержавам сразу – не только России и Китаю, но и США при Дональде Трампе, потому что он Европу «предал».

«Это вопрос жизни и смерти», – пояснил кандидат изданию Politio.

«Распетушился» – очень подходящее слово, ведь национальный символ Франции – петух, а идти на войну без француза все равно что без аккордеона. Однако сомнений нет: этот праздничный человек абсолютно серьезен.

Повод для бретерства – закупки российского дизеля со стороны США, ради чего топливо вывели из-под санкций. Для Глюксманна это «удар в спину», «предательство свободного мира», «неоправданное поощрение Владимира Путина» etc, но он в своей истерике не оригинален. Что-то подобное имеют в виду многие действующие евролидеры, пускай и не всегда говорят об этом прямо.

А Глюксманн не такой, – и всячески подчеркивает, что не такой. Критика поездок в Москву и Пекин – это прямой наезд на Эммануэля Макрона, который пытался наладить рабочий контакт и с Путиным, и с Трампом, и с председателем КНР Си Цзиньпинем. Все давали французу шанс, – и все были разочарованы, включая руководство Китая, которое теперь ставит на Испанию как на своего главного контрагента в ЕС (но вскоре будет искать нового, поскольку грядущие досрочные выборы нынешние испанские власти наверняка проиграют).

Проблемы Макрона общеизвестны и отражены в статусе самого непопулярного президента в истории Франции. Он много говорит, но мало делает; не способен к большим поступкам и двигается скорее по инерции; подловат и может «кинуть», но чаще всего сам выглядит лохом.

А Глюксманн – человек слова. Сказал – приедет в Таллин, значит, приедет. Но задачка с занятием Елисейского дворца будет посложнее.

Абсолютным фаворитом выборов считается Марин Ле Пен. По раскладам от социологов, в неизбежном втором туре мадам обходит любого из возможных конкурентов, включая Глюксманна. Однако говорить, что шансов на президентский пост у этого месье вообще нет, преждевременно. В него, как в проект, готовы будут вложиться многие, несмотря на придурковатый имидж.

На неделе Глюксманн выиграл президентские праймериз социалистов, чтобы казалось, будто он – единый кандидат от левых сил. На самом деле праймериз и проводились ради его победы, то есть успех, строго говоря, липовый, а отмечали по-настоящему, французы же.

Когда герой торжества после банкета садился в машину, кто-то обсыпал его мукой. Как гример этот кто-то, конечно, профнепригоден: Глюксманн никаким боком не белый клоун. Он – классический рыжий.

Белый клоун – это его папа, известный философ Андрэ Глюксманн, который сделал борьбу с Россией фамильной миссией и, к сожалению, немало отравил русофобией французскую академическую среду. Теперь смешно (хотя и страшно) вспоминать сколь пафосно он обрисовывал РФ как очередное переиздание «империи зла» на примере конфликта с басаевско-дудаевской Чечней.

Глюксманн-старший нелегально провел там полгода, и ничто из жутких реалий ичкерийского режима не заставило его усомниться в своей белопальтошной правоте. Как и в случае с бомбардировками Югославии и нападения на Ирак, которые он, наоборот, горячо поддерживал.

Одним словом, маньяк, – и в то же время тот случай, когда проклятое семя упало совсем рядышком с яблоней и заколосилось цветами зла.

Глюксманн-младший подключился к семейному делу во времена первого украинского «майдана», также известного как «оранжевая революция» Виктора Ющенко. Те события часто недооценивают как точку невозврата, после которой Украина продала себя Западу как орудие по ослаблению России и начала неостановимое движение к свой национальной катастрофе. А молодой французский документалист снимал там фильм о борьбе за свободу (на деле о борьбе с Россией, но в его семье это, напомним, синонимы).

Пару лет спустя он отдал всего себя борьбе за свободу в Грузии. Жил на две страны, женился на видном политике Эке Згуладзе, консультировал президента-авантюриста Михаила Саакашвили. Когда авантюризм для Саакашвили плохо кончился, вместе с супругой переметнулся на Украину, чтобы противостоять России оттуда.

В отличие отца (который все-таки реальный философ и водил дружбу с великими), сын своей суетой заметного следа не оставил и довольствовался ролью подай-принеси у тех, кто все проиграл. Усредненная (но реальная) миссия Глюксманна-младшего – достать грузинские танки знакомому режиссеру литовских кровей для съемок фильма про русские преступления в Чечне. Фильм вышел в 2014-м, чеченцев играли грузины. Пропагандонство претендовало на Золотую пальмовую ветвь, но из-за явной чрезмерности получило шиш с маслом.

А ныне Глюксманну целую Францию подавай. Чтобы объединить Европу ради противостояния трем сверхдержавам сразу, а то что он все один да один, даже Згуладзе подала на развод. Но преподносится все это так, будто, наоборот, Глюксманн нужен Франции, а иначе президентом станет «путинский агент Марин Ле Пен».

Результат этого персонажа в первом туре выборов покажет уровень идейной русофобии во Франции, поскольку ничего другого он миру не несет. Но уже сейчас понятно, что уровень довольно высок. Та же Ле Пен осознанно перешла на антироссийские позиции и сочувствует Украине.

Разница между ними в том, что Ле Пен обещает честно объяснить Владимиру Зеленскому, что у Франции отсутствуют средства на содержание Украины. У Глюксманна нет свежих идей о том, где достать деньги, зато он обещает закрыть Украину «европейским воздушным щитом».

Это то, на что Зеленский уговаривал Запад с первых дней СВО, но там испугались начала прямого военного конфликта между Россией и НАТО. А Глюксманн непуганый.

Его шансы на президентство теоретические. Сейчас он в третьей лиге вместе с желанным преемником Макрона Габриэлем Атталям. За выход в финал соревнуется вторая: противником Ле Пен должен стать либо еще один макроновский экс-премьер Эдгар Филипп, обиженный на бывшее начальство, либо радикальный левак и приятный человек Жан-Люк Меланшон – единственный из всех, которого можно назвать и пророссийским кандидатом.

В 2014-м он праздновал воссоединение России с Крымом как щелчок по носу ненавистного ему блока НАТО. Даже жаль, что президентство Меланшону не светит: в режиме «или-или» Ле Пен обходит этого мощного старика по голосам вдвое.

Атталь точно не взлетит, но Филипп и Меланшон способны рухнуть. И в случае, если во второй тур проскочит именно Глюксманн, французская, европейская, британская элиты вложатся в него, как в Филиппа или Атталя, лишь бы не допустить победы Ле Пен.

Нет ощущения, что у них это получится. Нет уверенности, что вовсе не может получиться: достаточно подлы.

Но не стоит запугивать всех неизбежностью войны между Россией и Францией в этом маловероятном случае, поскольку войной с Францией никого запугать не получится, а Глюксманн нам даже в Грузии умудрился проиграть, хотя там упивались русофобией.

А в Таллин пусть приезжает, конечно. Погуляет там. Покричит. Копытами постучит.