Почему в открытом море сталкиваются корабли?

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 21:29  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Как российские добровольцы повлияли на ход войны в Донбассе

Добровольцы из России составляют яркую, но незначительную боевую силу в Донбассе Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В эти дни исполняется пять лет со дня появления в прессе понятия «российский доброволец в Донбассе» – тех самых людей, которых украинская пропаганда называет «оккупантами» и «наемниками». Иначе говоря, россиян, приехавших в Донбасс воевать. Кто были эти люди на самом деле, какое влияние они оказали на ход гражданской войны на Украине и как это движение менялось со временем? Подробности...
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Белоруссии нужна антироссийская Украина

«Беларусь всегда будет предпочитать проевропейское правительство Украины пророссийскому»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Минск оказался главным победителем российско-украинского конфликта, о чем теперь прямо говорят белорусские эксперты. Более того, в интересах Александра Лукашенко, чтобы этот конфликт продолжался максимально долго, а Киев всегда был нацелен на ЕС, а не на Россию. Чем именно война в Донбассе помогла Белоруссии?  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Ни одна демократия не может быть примером для России

Алексей Алешковский, сценарист
Демократия – лишь еще одна идеологическая манипуляция, и в этом нет ничего хорошего или плохого. Она везде суверенная. Как справедливо заметил Черчилль, наихудшая форма правления, за исключением всех остальных. Подробности...
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Пушкин – лучшее средство от депрессии

Николай Гурьянов, журналист
Когда бродишь по дому, наполовину опустевшему, мимо ненужных теперь вещей – как будто куда-то проваливаешься вместе с домом, и вот проходишь мимо книжного шкафа – и цепляешься за корешок темной книжки с золоченым тиснением. Подробности...
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То, что сделала Соболь с Симоньян – это террор

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Увидев вчера видео с Маргаритой Симоньян в ленте, любой нормальный человек вздрогнул бы. А потом наверняка захотел бы плюнуть мадам Соболь в лицо или просто дать пощечину со словами «Девочка, проснись». Но мадам не проснется. Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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            Почему в открытом море сталкиваются корабли?

            		   7 июня 2019, 20:54
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Людмила Суркова

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            В пятницу американский крейсер Chancellorsville («Чанселорсвилл») в Восточно-Китайском море едва не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Судна сблизились на расстояние всего в 50 метров. Чтобы избежать столкновения, российскому судну пришлось экстренно маневрировать.

            Так или иначе, «Адмиралу Виноградову» и Chancellorsville удалось избежать аварии. Но интенсивность морского сообщения в мире растет, увеличивается и число подобных инцидентов. Далеко не все подобные происшествия заканчиваются всего лишь легким испугом. Почему же суда бьются, хотя в море, казалось бы, места всем хватает?

            Среди основных причин ­– халатность экипажей, особенно капитанов и дежурных, обязанных следить по радарам за приближением чужих судов или других препятствий. Очевидно, что стоять на вахте в открытом море, когда вокруг часами «ничего не происходит», скучно. Дежурные отвлекаются либо попросту ложатся отдыхать.

            Как правило, морские маршруты выбираются из экономических соображений. Исходя из особенностей ландшафта береговой линии, выбирается самый короткий путь, формируется довольно узкий транспортный коридор. Поэтому, хотя в море и достаточно места, вблизи крупных портов столкновения на таких выверенных маршрутах случаются регулярно. Обычно это происходит, когда суда встречаются на встречных курсах или одно опережает другое. Надо понимать, что судно на воде очень инертно, вода не позволяет тормозить и совершать маневры так же, как на земле. Например, танкер при полном развороте на 180 градусов успевает пройти с десяток миль.

            Есть основной ряд международных правил судовождения, несоблюдение которых может привести к катастрофе.

            Так, скоростные суда при встречном плавании должны расходиться между собой только левыми бортами.

            Что касается обгона, то он должен осуществляться только после того, как суда удостоверились в том, что он не представляет для них опасности, обе стороны подтвердили свое согласие. Обгоняемое судно обязано тотчас сбросить ход. Обгонять можно только по левому борту.

            Если же суда пересекают дорогу другу, то действует хорошо знакомое шоферам «правило правой руки».

            «Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3700 метров), – пояснял в интервью газете ВЗГЛЯД адмирал, бывший главком Черноморского флота Владимир Комоедов. – Действует правило «береги правый борт», то есть если цель, помеха справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклониться, или остановиться, но никак не пересекать курс».

            При ограниченной видимости запрещается расхождение и обгон судов на участках, где судовой ход имеет ширину менее 200 м, если визуальная видимость составляет менее трех длин судна.

            Особенно нелепыми выглядят аварии, в которые попадают современные боевые корабли. Ведь суда ВМФ оснащены особенно чувствительными радарами, позволяющими капитану корабля «видеть» на сотни километров вокруг. Тем не менее, в последние годы подобные инциденты случались как в российском, так и американском флоте.

            Так, в апреле 2017 года в Черном море близ Стамбула затонул российский разведывательный корабль «Лиман» после получения пробоины при столкновении с сухогрузом, который шел под флагом Того. Всех моряков удалось спасти, но погиб сам корабль, оснащенный современными секретными технологиями. В качестве причины столкновения некоторые называли «туман», но очевидно, что радарам туман помешать не мог. 

            В июне того же года эсминец «Фицджеральд» и филиппинский сухогруз столкнулись в Тихом океане, в сотне километров от японского города Йокосуки. Семеро членов экипажа эсминца погибли, трое получили ранения. В трагедии обвинили экипаж американского корабля.

            А вскоре ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся там же, неподалеку от берегов Японии, с нефтяным танкером, шедшим под флагом Либерии. От удара эсминец получил повреждение кормы, в результате 10 моряков погибли. В результате в отставку был отправлен главком 7-го флота США.


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