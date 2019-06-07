Почему в открытом море сталкиваются корабли?

В пятницу американский крейсер Chancellorsville («Чанселорсвилл») в Восточно-Китайском море едва не столкнулся с российским большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов». Судна сблизились на расстояние всего в 50 метров. Чтобы избежать столкновения, российскому судну пришлось экстренно маневрировать.

Так или иначе, «Адмиралу Виноградову» и Chancellorsville удалось избежать аварии. Но интенсивность морского сообщения в мире растет, увеличивается и число подобных инцидентов. Далеко не все подобные происшествия заканчиваются всего лишь легким испугом. Почему же суда бьются, хотя в море, казалось бы, места всем хватает?

Среди основных причин ­– халатность экипажей, особенно капитанов и дежурных, обязанных следить по радарам за приближением чужих судов или других препятствий. Очевидно, что стоять на вахте в открытом море, когда вокруг часами «ничего не происходит», скучно. Дежурные отвлекаются либо попросту ложатся отдыхать.

Как правило, морские маршруты выбираются из экономических соображений. Исходя из особенностей ландшафта береговой линии, выбирается самый короткий путь, формируется довольно узкий транспортный коридор. Поэтому, хотя в море и достаточно места, вблизи крупных портов столкновения на таких выверенных маршрутах случаются регулярно. Обычно это происходит, когда суда встречаются на встречных курсах или одно опережает другое. Надо понимать, что судно на воде очень инертно, вода не позволяет тормозить и совершать маневры так же, как на земле. Например, танкер при полном развороте на 180 градусов успевает пройти с десяток миль.

Есть основной ряд международных правил судовождения, несоблюдение которых может привести к катастрофе.

Так, скоростные суда при встречном плавании должны расходиться между собой только левыми бортами.

Что касается обгона, то он должен осуществляться только после того, как суда удостоверились в том, что он не представляет для них опасности, обе стороны подтвердили свое согласие. Обгоняемое судно обязано тотчас сбросить ход. Обгонять можно только по левому борту.

Если же суда пересекают дорогу другу, то действует хорошо знакомое шоферам «правило правой руки».

«Обычно маневр по расхождению рассчитывается на расстоянии не менее 20 кабельтовых (порядка 3700 метров), – пояснял в интервью газете ВЗГЛЯД адмирал, бывший главком Черноморского флота Владимир Комоедов. – Действует правило «береги правый борт», то есть если цель, помеха справа, то ты должен уступить дорогу. Или уклониться, или остановиться, но никак не пересекать курс».

При ограниченной видимости запрещается расхождение и обгон судов на участках, где судовой ход имеет ширину менее 200 м, если визуальная видимость составляет менее трех длин судна.

Особенно нелепыми выглядят аварии, в которые попадают современные боевые корабли. Ведь суда ВМФ оснащены особенно чувствительными радарами, позволяющими капитану корабля «видеть» на сотни километров вокруг. Тем не менее, в последние годы подобные инциденты случались как в российском, так и американском флоте.

Так, в апреле 2017 года в Черном море близ Стамбула затонул российский разведывательный корабль «Лиман» после получения пробоины при столкновении с сухогрузом, который шел под флагом Того. Всех моряков удалось спасти, но погиб сам корабль, оснащенный современными секретными технологиями. В качестве причины столкновения некоторые называли «туман», но очевидно, что радарам туман помешать не мог.

В июне того же года эсминец «Фицджеральд» и филиппинский сухогруз столкнулись в Тихом океане, в сотне километров от японского города Йокосуки. Семеро членов экипажа эсминца погибли, трое получили ранения. В трагедии обвинили экипаж американского корабля.

А вскоре ракетный эсминец ВМС США «Джон Маккейн» столкнулся там же, неподалеку от берегов Японии, с нефтяным танкером, шедшим под флагом Либерии. От удара эсминец получил повреждение кормы, в результате 10 моряков погибли. В результате в отставку был отправлен главком 7-го флота США.