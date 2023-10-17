Россия ломает планы Запада о разделе Украины

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Владимир Путин заявил, что для России важно сохранение внеблокового статуса Украины. Об этом он сообщил в интервью для медиакорпорации Китая, пишет официальный сайт президента. Как отметил глава государства, еще в 1991 году администрация США заявляла, что расширения НАТО на восток не будет.

«После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Всё, до свидания», – отметил Путин.

Он также привел в пример переговоры по иранской ядерной сделке, которая была согласована при одном правительстве США и отменена при следующем. «А как тогда договариваться, если каждая администрация будет что-то менять с нуля?», – риторически спросил Путин. Он также отметил, что это касается любой темы, и один из ключевых моментов – это «обеспечение равной безопасности для всех».

«Россия имеет на это право, так же как и любое другое государство. Если мы считаем, что расширение НАТО за счёт Украины создаёт для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали», – настаивает президент.

Примечательно, но для Москвы нейтральный статус Украины имеет большое значение еще с 1990-х годов. Так, 16 июля 1990 года была принята «Декларация о государственном суверенитете Украины», в которой провозглашалось намерение государства стать внеблоковым актором международной политики. Уже после обретения независимости, украинский президент Леонид Кравчук подтвердил не только это положение, но и согласился на безъядерный статус государства.

Однако 23 декабря 2014 года пришедшее в результате госпереворота руководство Украины внесло проект об отмене политики принципиального неприсоединения к блокам, напоминает РБК. Для России сформировалась экзистенциальная угроза, устранить которую Москва попыталась в декабре 2021 года, передав США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности.

В документах, которые спустя два дня были официально опубликованы, содержались следующие предложения: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также не допустить присоединение Украины к НАТО; США соглашаются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также, согласно предложениям, НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Планировалось, что альянс и Россия не будут размещать свои вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, установленным здесь по состоянию на 27 мая 1997 года.

Однако и США, и НАТО проигнорировали предложения Москвы. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что решение Украины о присоединении к альянсу не является предметом компромисса с РФ. В то же время в Вашингтоне, напротив, решили представить свой «перечень озабоченностей» российскими действиями.

По итогам серии переговоров в январе 2022 стало окончательно понятно, что западные страны не намерены договариваться с Кремлем. Такая позиция вынудила Россию начать СВО уже 24 февраля.

В настоящее врем, военное руководство Украины, как и Вашингтон, окончательно зашли в тупик. Некоторые зарубежные аналитики и издания отмечали, что итогом противостояния может стать раздел страны по «корейскому принцип», однако в экспертном сообществе отмечают, что недавние заявления Владимира Путина полностью исключают этот вариант развития событий.

«Россия не снимала целей СВО. Они подразумевают денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины. Москва никогда не выступала за раздел страны по корейскому сценарию. Для Кремля принципиален внеблоковый статус Украины», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Если хоть какая-либо часть Украины войдет в НАТО, это станет серьезной проблемой для Москвы. Нам важно, чтобы инфраструктура альянса не приближалась к границам, так как это может означать существенное снижение оборонных возможностей государства. Украина находится в нашем подбрюшье. – акцентирует он.– Поэтому

расположение западных военных формирований под условным Харьковом намного опаснее для России, чем они же в Финляндии».

«Внеблоковый статус Украины был основой государственности страны и европейской системы безопасности в целом. Даже во времена Ельцина мы удерживали Киев от евроатлантической интеграции, так как это могло создать брешь в нашей обороне. Сейчас же данный вопрос обострился еще больше», – подчеркивает Корнилов.

Политолог Владимир Скачко добавляет, что внеблоковый статус Украины в целом долгое время являлся основой ее государственности. «Это положение, наравне с ядерным разоружением, было основным условием признания страны в 90-е годы, в том числе и Москвой. Это решение давало гарантии безопасности для России, о чем в Кремле регулярно говорили», – считает он.

«Раздел Украины по примеру Кореи предполагает создание буферной зоны, которая, однако, не решит проблему безопасности для России. В таком случае Москва всего лишь отодвинет войска НАТО от своих границ на несколько сотен километров. На оставшейся территории могут быть размещены вооружения альянса. Так что Россия не согласится на раздел Украины с условием, что какая-то ее часть вступит в НАТО», – отмечает собеседник.

«Западные политики поняли – им не получить всю Украину. Вот они и заводят разговоры о ее разделе. Однако эти надежды НАТО тщетны, так как Россию такой вариант не устраивает. Вопрос может быть решен только внеблоковым статусом государства», – резюмирует Скачко.